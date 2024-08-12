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Начало учебного года в Петербурге перенесли на 2 сентября

В этом году торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний, пройдут 2 сентября, так как традиционная дата выпадает на воскресенье. Об этом сообщает «ФедералПресс».

В этом году 1 сентября приходится на воскресенье, поэтому школы по всей России перенесли торжественные линейки на 2 сентября. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова уточнила, что занятия для учеников начнутся уже 3 сентября.

По ее словам, в программу мероприятий 2 сентября все также будут включены церемония поднятия флага, исполнение гимна, а также чествование педагогов и выступления родителей.

При этом, в зависимости от региона и школы, линейки могут быть либо отменены, либо проведены с ограничениями.

образование