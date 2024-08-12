Bullet For My Valentine переиздадут альбом The Poison с бонус-треками

Лонгплей выйдет на четырех виниловых пластинках и двух CD, передает Louder. В издании окажутся бонус-треки из оригинального альбома и концертный релиз Live At Brixton (2006). Кроме того, сборник включает в себя копию первого EP коллектива Hand Of Blood (2005), подарочную книгу, иллюстрации, значок, бандану и другие дополнения.