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Bullet For My Valentine переиздадут альбом The Poison с бонус-треками

Британская металкор-группа Bullet For My Valentine анонсировала переиздание своего дебютного полноформатника The Poison (2005) к ее двадцатилетию. Релиз ожидается 29 ноября.

Источник: Звук

Британская металкор-группа Bullet For My Valentine анонсировала переиздание своего дебютного полноформатника The Poison (2005) к ее двадцатилетию. Релиз ожидается 29 ноября.

Лонгплей выйдет на четырех виниловых пластинках и двух CD, передает Louder. В издании окажутся бонус-треки из оригинального альбома и концертный релиз Live At Brixton (2006). Кроме того, сборник включает в себя копию первого EP коллектива Hand Of Blood (2005), подарочную книгу, иллюстрации, значок, бандану и другие дополнения.

The Poison — самая коммерчески успешная работа Bullet For My Valentine. Она стала золотой в Англии и достигла первого места в рок- и метал-чарте Британии.

Ранее экс-барабанщик группы Майкл Томас заявил, что команда двигается в неправильном направлении.