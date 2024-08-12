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В Керчи почти 4 тысячи человек остались без света

В Керчи более 3,5 тысячи человек остались без света 12 августа.

В понедельник, 12 августа, в Керчи более 3,5 тысячи человек остались без электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета министров.

По данным «Крымэнерго», в Керчи произошло аварийное отключение. Первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин отметил, что начались восстановительные работы. Энергетики сообщили, что свет включат ориентировочно через два часа.

Напомним, под Алуштой три села остались без электричества. На сетях произошло технологическое нарушение.

ЖКХ