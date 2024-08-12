Часть Ростова-на-Дону на сутки оставят без воды с 14 августа

C 9 утра 14 августа до 9 утра 15 августа на ряде улиц и в нескольких садовых товариществах Ростова-на-Дону будет ограничена подача воды. Об этом предупреждают в АО «Ростовводоканал».
Ресурс в краны не будут подавать в границах:
1. хутор Ленинаван, ЖК «Суворовский», СНТ: «Маяк», «Факел-СКВО», «Луч», «Салют», «Импульс», «Строитель-2», Особенная — Вавилова — Зрелищная, Орбитальная, 12;
2. Вятская — Днепровский — 2-я Дополнительная — Орская;
3. СНТ «Садовод» и «РСМ-Товарищ», микрорайон «Темерник».
Причина ограничения — переподключение участка нового водопровода на улице Вятской.