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Часть Ростова-на-Дону на сутки оставят без воды с 14 августа

На ряде улиц и в нескольких СНТ Ростова-на-Дону ограничат подачу воды.

Источник: Комсомольская правда

C 9 утра 14 августа до 9 утра 15 августа на ряде улиц и в нескольких садовых товариществах Ростова-на-Дону будет ограничена подача воды. Об этом предупреждают в АО «Ростовводоканал».

Ресурс в краны не будут подавать в границах:

1. хутор Ленинаван, ЖК «Суворовский», СНТ: «Маяк», «Факел-СКВО», «Луч», «Салют», «Импульс», «Строитель-2», Особенная — Вавилова — Зрелищная, Орбитальная, 12;

2. Вятская — Днепровский — 2-я Дополнительная — Орская;

3. СНТ «Садовод» и «РСМ-Товарищ», микрорайон «Темерник».

Причина ограничения — переподключение участка нового водопровода на улице Вятской.