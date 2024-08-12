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Подготовку к отопительному сезону обсудили в Бодайбо

Для отопления города и района привезут 41 тысячу тонн угля.
Источник: Комсомольская правда

В Бодайбо провели выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области. Главной темой стала подготовка города к отопительному сезону 2024−2025 годов. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

Для отопления города и района поставят 41 тысячу тонн угля — это 100% годовой потребности. Сейчас в Бодайбо привезли 16,2 тысячи тонны угля, а выгрузили 4,5 тысячи тонны. В поездки проверили подготовку котельных.

— В августе поставщиком согласовали заявку на отгрузку по железной дороге 25 тысячи тонн угля для Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов. Также обсуждалось решение по оперативному доведению топливной субсидии в размере 75 миллионов рублей на осуществление завоза топлива на территорию города для качественной подготовки к зиме, — рассказали в правительстве Иркутской области.

Также на заседании под руководством первого заместителя губернатора Иркутской области Романа Колесова поговорили о доставке топливно-энергетических ресурсов для северных территорий региона. Сейчас разыграны контракты на поставку, осталось лишь их доставить топливо.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что женщину со сломанной рукой спасли МЧСники на Байкале.