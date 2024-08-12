Подготовку к отопительному сезону обсудили в Бодайбо

— В августе поставщиком согласовали заявку на отгрузку по железной дороге 25 тысячи тонн угля для Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов. Также обсуждалось решение по оперативному доведению топливной субсидии в размере 75 миллионов рублей на осуществление завоза топлива на территорию города для качественной подготовки к зиме, — рассказали в правительстве Иркутской области.