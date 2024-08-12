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В Бухарской области невостребованные помещения колледжей и техникумов будут сдавать в аренду

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Бухарской области неиспользованные помещения в учебных заведениях будут сдаваться частникам. Полученные средства будут направлены на ремонт зданий и приобретение оборудования, передает корреспондент Podrobno.uz.

Соответствующие поручения дал президент Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник.

Отмечалось, что в колледжах и техникумах региона профессиональная подготовка осуществляется действующими педагогами без учета спроса рынка труда и заинтересованности молодежи. Лишь 2% молодежи обучаются по форме дуального образования, а сотрудничество налажено только с 350 из 30 тысяч предприятий региона. В результате прием в колледжи и техникумы с вместимостью 28 тысяч учащихся составляет менее 50%.

В этой связи чиновникам поручено организовать в 30 учебных заведениях области, не использующих свои мощности в полной мере, помещения для частников. Единственное условие, чтобы на этих площадках обучали и трудоустраивали молодежь.

Кроме того, на площадках госзакупок будут сняты ограничения на продажу товаров, производимых молодежью в таких учебных заведениях.

Шавкат Мирзиеев
недвижимость
образование