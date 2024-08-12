В Бухарской области невостребованные помещения колледжей и техникумов будут сдавать в аренду

Отмечалось, что в колледжах и техникумах региона профессиональная подготовка осуществляется действующими педагогами без учета спроса рынка труда и заинтересованности молодежи. Лишь 2% молодежи обучаются по форме дуального образования, а сотрудничество налажено только с 350 из 30 тысяч предприятий региона. В результате прием в колледжи и техникумы с вместимостью 28 тысяч учащихся составляет менее 50%.