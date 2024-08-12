ГПК: за неделю почти вдвое увеличилось количество туристов из расширенного безвизового списка стран

За неделю около 800 туристов из государств, входящих в расширенный безвизовый список, посетили Беларусь. В сравнении с предыдущим семидневным периодом количество иностранцев увеличилось практически в два раза.



Также за неделю безвизовой возможностью воспользовались 4 649 жителей сопредельных стран ЕС. Из них из Латвии прибыл 2501 человек, Литвы — 1360, Польши — 788. Всего же с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 937 837 иностранцев.



Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении «Граница Беларуси».