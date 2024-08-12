Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану на вторник

«В Астане днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−20 м/с. В Акмолинской области 13 августа днем на западе, севере, юге ожидается временами сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, юге области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20, днем временами 23 м/с. В Кокшетау 13 августа утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении.