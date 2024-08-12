Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану на вторник

«В Астане днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−20 м/с. В Акмолинской области 13 августа днем на западе, севере, юге ожидается временами сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, юге области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20, днем временами 23 м/с. В Кокшетау 13 августа утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
В Алматинской области днем на большей части сохранится сильная жара +35+37. На большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области высокая пожарная опасность. В Алматы 13 августа днем ожидается сильная жара до +35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве 13 августа ожидается сильная жара +35+37. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В области Улытау днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная, на востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Жезказгане 13 августа ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15−20 м/с.
В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный днем на севере, в центре порывы 15−20 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 13 августа ожидается ветер юго-восточный, восточный днем порывы 15−20 м/с.
В области Абай на севере, востоке, юге ожидается гроза. Ветер юго-восточный на юге, в центре области порывы 15−20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 13 августа сохранится высокая пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, западе, днем на востоке, юге ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем на востоке, юге области порывы 15−20 м/с. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 13 августа ночью ожидается гроза.
В области Жетысу днем на большей части ожидается сильная жара +35+36. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане 13 августа днем ожидается сильная жара +35+36.
В Актюбинской области ночью на севере, западе ожидается сильный дождь, днем на севере, востоке град, шквал. Ночью на большей части области, днем на севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, в центре, днем на большей части области 15−20, временами порывы 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 13 августа временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15−20 м/с.
В Атырауской области ночью на юге, востоке ожидаются временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный ночью на юге, востоке, днем на большей части области порывы 15−20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 13 августа ночью ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15−18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Костанайской области на западе, севере, востоке ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. На большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 13 августа ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Кызылординской области днем на севере ожидаются гроза, шквал, на севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на севере, в центре области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде13 августа днем ожидается ветер юго-западный днем порывы 15 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области ночью на юго-востоке ожидаются гроза, на западе, севере, в центре области туман. В Павлодаре 13 августа ночью ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области днем на севере, востоке, юге ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, днем на большей части области гроза. Ветер юго-восточный ночью на западе области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, севере, юге области порывы 23−28 м/с. В Петропавловске 13 августа ожидаются днем гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный днем 15−20, порывы 23 м/с.
В Мангистауской области ночью на севере ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Актау 13 августа сохранится высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области 13 августа днем на севере ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15−20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске 13 августа днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 18 м/с.
В Туркестанской области днем в горах ожидаются гроза, на севере пыльная буря. Ветер северо-западный, западный днем на севере, в горных районах области 15−20 м/с.