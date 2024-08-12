Последние новости к вечеру 12 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 12 августа 2024 года.
Путин провел совещание по ситуации на границе
Путин заявил, что потери ВСУ растут, а руководство Киева истребляет свой народ. Ответ за провокации на границе будет достойным, а цели спецоперации — достигнуты. Попытки Киева дестабилизировать ситуацию в приграничье не замедлили темпы наступления российских войск.
В Курской области назвали число погибших при атаке ВСУ
В Курской области атаки ВСУ привели к 12 погибшим и 121 раненому, включая 10 детей, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Эвакуация 180 тыс. человек продолжается. Украина контролирует 28 населенных пунктов, проникновение достигает 12 км.
ВСУ применили химическое оружие в Курской области
Бригада «Россетей» в Беловском районе Курской области попала под обстрел с химическим оружием, сообщил врио губернатора Смирнов на совещании с Путиным. Смирнов добавил, что бригада укрылась в районном отделе внутренних дел. Все попавшие под обстрел остались живы.
Российские блогеры полностью лишились доходов от YouTube
Google остановила работу сервиса контекстной рекламы в России, лишив YouTube-блогеров монетизации. Деактивированы аккаунты с местоположением Россия. Заявляется, что доход за июль будет выплачен в связи с установленными правилами, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.
На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3
Индекс возмущенности магнитного поля Земли достиг уровня G3, что может вызвать сбои в энергетических системах и радиосвязи, а также полярные сияния в средних широтах. Ранее магнитные бури класса G2 обрушились на Землю 10 и 11 августа.