Последние новости к вечеру 12 августа 2024 года

Google остановила работу сервиса контекстной рекламы в России, лишив YouTube-блогеров монетизации. Деактивированы аккаунты с местоположением Россия. Заявляется, что доход за июль будет выплачен в связи с установленными правилами, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.