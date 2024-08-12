Прогноз агрометеорологических условий уборки яровых зерновых в РК представили синоптики

Согласно предварительным расчетам, во второй декаде августа высыхание хлебов в стеблестое будет проходить при удовлетворительных условиях.
В третьей декаде августа на большей части зерносеющей зоны ожидаются хорошие условия для работы комбайна в среднем в течение 14−17 часов в сутки, однако на севере республики возможны периоды с плохими условиями для уборки урожая.
Во второй половине августа ожидаемые осадки в сочетании с усилением ветра до 15−20 м/с могут вызвать полегание посевов на полях, что осложнит их уборку и может привести к частичной потере урожая.
В первой декаде сентября условия уборки ожидаются более благоприятные, однако уже в конце декады на большей части республики ожидается дождь и понижение температуры воздуха.