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Прогноз агрометеорологических условий уборки яровых зерновых в РК представили синоптики

В отдельных районах на западе страны к уборочным работам приступили в конце июля, на востоке, в центре и на севере страны массовая уборка урожая ожидается в первой половине августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Согласно предварительным расчетам, во второй декаде августа высыхание хлебов в стеблестое будет проходить при удовлетворительных условиях.

В третьей декаде августа на большей части зерносеющей зоны ожидаются хорошие условия для работы комбайна в среднем в течение 14−17 часов в сутки, однако на севере республики возможны периоды с плохими условиями для уборки урожая.

Во второй половине августа ожидаемые осадки в сочетании с усилением ветра до 15−20 м/с могут вызвать полегание посевов на полях, что осложнит их уборку и может привести к частичной потере урожая.

В первой декаде сентября условия уборки ожидаются более благоприятные, однако уже в конце декады на большей части республики ожидается дождь и понижение температуры воздуха.

сельское хозяйство