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JAY-Z получит права на мастер-записи своего дебютника Reasonable Doubt

Хип-хоп-музыкант JAY-Z приобретет права на мастер-записи своего первого альбома Reasonable Doubt (1996).

Источник: Звук

Хип-хоп-музыкант JAY-Z приобретет права на мастер-записи своего первого альбома Reasonable Doubt (1996).

Права на пластинку в целом и каждый из 14 треков будут возвращены рэперу в 2031 году, сообщает TMZ. В данный момент они принадлежат лейблу Roc-A-Fella Records, сооснователем которого числится JAY-Z.

29 августа 33,3% акций компании уйдут с молотка на открытом аукционе в Нью-Йорке. Минимальная ставка составит 1,2 миллиона долларов. Покупатель сможет получать прибыль от лонгплея (единственного актива лейбла) около семи лет, а затем они перейдут к артисту.

Ранее официально вышел фит JAY-Z и Nas — No Love Lost, записанный в 1996-м.