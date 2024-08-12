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Проект реконструкции участка Стачки в Ростове успешно прошел госэкспертизу

Госэкспертиза одобрила реконструкцию проспекта Стачки от Зорге до Мастерового в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Проект реконструкции проспекта Стачки от улицы Зорге до переулка Мастерового в Ростове-на-Дону прошел государственную экспертизу. Об этом в Telegram сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер напомнил, что обновлению подлежит 2,63 км пути, а протяженность дополнительной проезжей части составит еще 0,6 км. Дорога будет четырехполосной. Специалисты должны смонтировать ливневки и освещение, а также создать велодорожки и подземный пешеходный переход.

Кроме того, предполагается строительство дорожных развязок на пересечении с улицей Малиновского и переулком Мастеровым, а также возведение моста через балку Рябинина.

— Выполнение проекта приведет к снижению транспортных заторов и разгрузке улиц в западной части города, позволит организовать альтернативные пути проезда до жилого района «Левенцовский», — отметил Алексей Логвиненко.

Напомним, для реконструкции проспекта Стачки в донской столице планируют выкупить почти 40 земельных участков.