Проект реконструкции участка Стачки в Ростове успешно прошел госэкспертизу

Сити-менеджер напомнил, что обновлению подлежит 2,63 км пути, а протяженность дополнительной проезжей части составит еще 0,6 км. Дорога будет четырехполосной. Специалисты должны смонтировать ливневки и освещение, а также создать велодорожки и подземный пешеходный переход.