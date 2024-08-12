Какие районы Курской и Белгородской области эвакуируют из-за атаки ВСУ

Эвакуация объявлена и в Краснояружском районе Белгородской области — более 11 тыс. человек уже уехали в безопасные места. Свои дома покинули жители сел Графовка и Вязовое, в селе Репяховка еще остаются несколько человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.