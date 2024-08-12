В Ростове Парку Горького присвоили 1-ю категорию опасности и установили забор

В Ростове-на-Дону Парку Горького присвоили 1-ю категорию опасности и установили забор. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на управление культуры города.
Согласно опубликованной информации, парку присвоили категорию опасности, как объекту антитеррористической защищенности. Ограждением обнесли территорию, где находится эстрада парка. Сделано это для того, чтобы обеспечивать безопасность во время проведения мероприятий на сцене. Здесь же будут работать рамки металлодетекторов.
Городские власти также уточнили, что установка забора прошла за счет внебюджетных средств. Сама конструкция установлена на долгий срок. При этом в других парках донской столицы таких нововведений не планируется.