В Ростове Парку Горького присвоили 1-ю категорию опасности и установили забор

Согласно опубликованной информации, парку присвоили категорию опасности, как объекту антитеррористической защищенности. Ограждением обнесли территорию, где находится эстрада парка. Сделано это для того, чтобы обеспечивать безопасность во время проведения мероприятий на сцене. Здесь же будут работать рамки металлодетекторов.