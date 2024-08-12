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В Ростовской области водитель мусоровоза спас ребенка, пострадавшего в ДТП

Водитель мусоровоза спас 7-летнего ребенка в хуторе Калинине.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водитель мусоровоза Эдуард Могилев спас ребенка, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Мужчина следовал по своему привычному рабочему маршруту в хуторе Калинин. В какой-то момент он увидел ДТП. Эдуард увидел, что вокруг пострадавшего 7-летнего мальчика столпился народ. Мужчина сразу же поспешил на помощь. Он взял ребенка в кабину автомобиля и отправился в больницу. Медикам удалось спасти ребенка благодаря быстрым и слаженным действиям водителя мусоровоза.

Сейчас мальчика уже выписали из больницы, он продолжает лечиться дома.