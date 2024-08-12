В Ростовской области водитель мусоровоза спас ребенка, пострадавшего в ДТП

Мужчина следовал по своему привычному рабочему маршруту в хуторе Калинин. В какой-то момент он увидел ДТП. Эдуард увидел, что вокруг пострадавшего 7-летнего мальчика столпился народ. Мужчина сразу же поспешил на помощь. Он взял ребенка в кабину автомобиля и отправился в больницу. Медикам удалось спасти ребенка благодаря быстрым и слаженным действиям водителя мусоровоза.