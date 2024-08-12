Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной

Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных регионах с членами Совбеза, правительства и главами Белгородской, Брянской и Курской областей. По словам президента, целью атаки Киева на Курскую область было желание улучшить свои позиции на переговорах. Однако ни о каком урегулировании с людьми, которые наносят удары по мирным жителям, не может быть и речи. Путин заявил, что главная задача в регионе сейчас — выбить ВСУ и поддержать местных жителей. О чем еще говорили на совещании — в материале «Газеты.Ru».