В Таганроге школы завершают подготовку к новому учебному году

В Таганроге образовательные учреждения завершают подготовку к предстоящему учебному году. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации приморского города Андрей Фатеев.
Межведомственная комиссия проверила 57 дошкольных учреждений, 31 школа и пять учреждений допобразования. Все образовательные организации получили паспорта готовности. Уже 1 сентября десятки ребят вернутся за школьные парты.
— В свою очередь, обратил внимание на необходимость завершить работу и привести в соответствие пешеходные переходы рядом с учебными заведениями в течение двух недель, — отметил Андрей Фатеев.