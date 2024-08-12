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В Таганроге школы завершают подготовку к новому учебному году

В Таганроге межведомственная комиссия завершила проверку 93 образовательных учреждений.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге образовательные учреждения завершают подготовку к предстоящему учебному году. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации приморского города Андрей Фатеев.

Межведомственная комиссия проверила 57 дошкольных учреждений, 31 школа и пять учреждений допобразования. Все образовательные организации получили паспорта готовности. Уже 1 сентября десятки ребят вернутся за школьные парты.

— В свою очередь, обратил внимание на необходимость завершить работу и привести в соответствие пешеходные переходы рядом с учебными заведениями в течение двух недель, — отметил Андрей Фатеев.