Спатифиллум или «женское счастье»: правила ухода в домашних условиях

* Влага. В доме с сухим воздухом цветок будет чахнуть. Если начали сохнуть кончики листьев, значит, влаги мало. Влажность для спатифиллума в домашних условиях должна быть как минимум выше 50%. Но ставить цветок рядом с увлажнителем не стоит: растения не очень любят излучения электроприборов. Регулярно опрыскивать спатифиллум тоже не очень полезно: лучше ~хорошо поливать — два-три раза в неделю~. Это растение занимает своими корнями весь объем горшка, поэтому много «пьет». Если предстоит куда-то уехать на несколько дней, можно даже поставить цветок в емкость с водой — но чтобы способ сработал, в дне горшка должны быть отверстия.

* Свет. Спатифиллум надо беречь от прямых солнечных лучей — от них растение может получить ожоги. А вот рассеянный солнечный свет будет идеален. То есть ставить горшок надо рядом с зашторенным окном либо на то окно, где солнце не палит нещадно. Если хочется, чтобы цветы были весь год, придется применять фитолампу. И не забывать удобрять, ведь на цветы растение тратит много сил.

* Подкормка. В период активного роста (с марта по октябрь) цветок можно поливать ~минеральным удобрением, содержащим азот, калий и фосфор~. Можно поискать специальное удобрение для ароидных. Также подкормку проводят при пересадке.

* Температурный режим. Цветку будет комфортно при 18−25 градусах тепла. Он завянет, если будет слишком жарко или холодно. Причем от жары гибель будет происходить постепенно, а от холода спатифиллум может погибнуть за несколько дней. Впрочем, если цветок не подвергался холоду слишком долго, его можно обрезать под корень и продолжить поливать — возможно, появятся новые ростки.