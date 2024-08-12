Ростовской области проведут винный фестиваль за 5 миллионов рублей

В Ростовской области ищут подрядчика для проведения винного фестиваля «Красностоп золотовский». По информации на сайте госзакупок, на праздник готовы выделить почти 5 миллионов рублей.
Мероприятие традиционно проходит на Дону осенью в хуторе Старозолотовском Константиновского района. От исполнителя требуется придумать логотип и концепцию фестиваля, написать сценарий и организовать работу дегустационной комиссии. Сомелье оценят вина сорта «красностоп». Также на плечи подрядчика ложится церемония награждения победителей.
Для гостей праздника организатор должен подготовить дегустацию вин и фермерских продуктов. На роль ведущего позовут известную медиаличность. А завершит мероприятие шоу фонтанов холодного огня.