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Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин

Бывший первый секретарь Центрального комитета Всесоюзного Ленинского комсомольского союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) Виктор Мишин умер в возрасте 81 года. Об этом ТАСС сообщил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Источник: РИА "Новости"

«Очень опытный комсомольский организатор. Все крупные события в советское время: от Олимпиады до посылки на БАМ и стройки, — он этим занимался», — сказал агентству Зюганов.

Виктор Мишин родился 14 мая 1943 года в Москве. Свою политическую карьеру он начал в 1966 году, когда занял пост освобожденного комсомольского секретаря в МИСИ им. Куйбышева. В 1968 году Мишин стал вторым секретарем Москворецкого райкома комсомола Москвы, позднее возглавлял столичную комсомольскую организацию, а с 1978-го перешел в руководство ВЛКСМ на уровне Союза. Пост первого секретаря ЦК Виктор Мишин занимал с 1982 по 1986 год. Награжден орденами Почета, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени и почетным знаком ВЛКСМ.