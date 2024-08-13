Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин

Виктор Мишин родился 14 мая 1943 года в Москве. Свою политическую карьеру он начал в 1966 году, когда занял пост освобожденного комсомольского секретаря в МИСИ им. Куйбышева. В 1968 году Мишин стал вторым секретарем Москворецкого райкома комсомола Москвы, позднее возглавлял столичную комсомольскую организацию, а с 1978-го перешел в руководство ВЛКСМ на уровне Союза. Пост первого секретаря ЦК Виктор Мишин занимал с 1982 по 1986 год. Награжден орденами Почета, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени и почетным знаком ВЛКСМ.