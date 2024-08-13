Много шума и ничего: «Бордерлендс» стартовал в России с 70 млн рублей

Лучшей новинкой прошедшей недели в России стал фантастический блокбастер «Бордерлендс». Проект с звездным составом — Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк и Кевин Харт — вышел в нашей стране официально, хотя его производством занималась покинувшая Россию в 2022 году студия Lionsgate. Правда, в 2023-м наши прокатчики смогли выпустить в России и четвертую часть «Джона Уика», сборы которого «Бордерлендс» совсем не по зубам. За дебютный уикенд экранизация шутера собрала 68,1 млн рублей. Учитывая голливудский масштаб фильма, это ниже ожиданий кинотеатров. Зрителей, возвращающихся из летних отпусков, «Бордерлендс» не особо заманивает в кинозалы: средняя посещаемость фильма режиссера Элая Рота составила семь человек на сеанс (около 3 тыс. рублей средней наработки). То, что «Бордерлендс» провалился в прокате, подтверждают и цифры из-за рубежа: в стартовый уикенд у себя дома в США лента заработала скромные $8,8 млн при общем бюджете в $145 млн, включая расходы на маркетинг. С учетом зарубежных продаж лента увеличила кассу до $16,5 млн — явно не на столько рассчитывала студия Lionsgate.