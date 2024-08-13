Много шума и ничего: «Бордерлендс» стартовал в России с 70 млн рублей

Блокбастер «Бордерлендс» по мотивам одноименной серии видеоигр возглавил российский кинопрокат в свой дебютный уикенд, свидетельствуют данные ЕАИС. Голливудский проект вышел в России официально и заработал около 70 млн рублей за уикенд, при этом высокой посещаемостью новинка похвастаться не может. Не сбавляет оборотов короткометражная «Неприметная история» — вместе с ней в кинотеатрах показывают блокбастер Marvel «Дэдпул и Росомаха». Третье место у арт-хоррора «Собиратель душ» с Николасом Кейджем в главной роли. Фильм потерял лидерство на третьей неделе, но по-прежнему остается в топе рейтинга ЕАИС.
Лучшей новинкой прошедшей недели в России стал фантастический блокбастер «Бордерлендс». Проект с звездным составом — Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк и Кевин Харт — вышел в нашей стране официально, хотя его производством занималась покинувшая Россию в 2022 году студия Lionsgate. Правда, в 2023-м наши прокатчики смогли выпустить в России и четвертую часть «Джона Уика», сборы которого «Бордерлендс» совсем не по зубам. За дебютный уикенд экранизация шутера собрала 68,1 млн рублей. Учитывая голливудский масштаб фильма, это ниже ожиданий кинотеатров. Зрителей, возвращающихся из летних отпусков, «Бордерлендс» не особо заманивает в кинозалы: средняя посещаемость фильма режиссера Элая Рота составила семь человек на сеанс (около 3 тыс. рублей средней наработки). То, что «Бордерлендс» провалился в прокате, подтверждают и цифры из-за рубежа: в стартовый уикенд у себя дома в США лента заработала скромные $8,8 млн при общем бюджете в $145 млн, включая расходы на маркетинг. С учетом зарубежных продаж лента увеличила кассу до $16,5 млн — явно не на столько рассчитывала студия Lionsgate.
Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова считает, что сборы «Бордерлендс» в России могли быть более внушительными, если бы не летний контекст с низкой посещаемостью. Все-таки экшен как жанр в нашей стране весьма востребован, а в кадре — звезды первого эшелона.
— У «Бордерлендс» есть шанс продержаться в топе еще несколько уикендов и перетечь в сентябрьский репертуар, где будет шанс приумножить кассу, — сказала она «Известиям».
На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «Бордерлендс» получил 9% положительных отзывов и метит в категорию худших релизов 2024 года. А еще повторяет печальную судьбу адаптации не менее культовой игровой франшизы Assassin’s Creed, которая за первые дни домашнего северомериканского проката в 2016-м заработала такие же скромные $10 млн при бюджете в $125 млн. Перенести видеоигру на большой экран, какой бы кинематографичной она ни казалась, по-прежнему сложно.
Уже третью неделю подряд в лидерах отечественного кинопроката остается артхаусный хоррор «Собиратель душ» с Николасом Кейджем и Майкой Монро. Дебютный уикенд
В России фильм достойно выдерживает конкуренцию с голливудским «Бордерлендс» и «Дэдпулом и Росомахой». Последний показывают неофициально, поэтому не случайно на второй строке ЕАИС расположилась короткометражная «Неприметная история» с 47,5 млн рублей за уикенд. Суперуспешный блокбастер от Marvel, заработавший в мировом прокате уже $1 млрд, идет в формате предсеансового обслуживания именно этого короткого метра. Никуда не деваются из топ-12 ЕАИС и другие коротыши с высокой посещаемостью — «Напугай меня», «Полдень», «Дальше собственного носа» и «Три добрых дела». В отдельно взятых кинотеатрах вместе с ними всё еще неофициально идут «Головоломка 2», приквел «Тихого места», «Байкеры», «Гарфилд в кино», четвертый «Гадкий я» и новая часть «Полицейского из Беверли-Хиллз».
Чуть меньше внимания на прошедшей неделе россияне уделяли отечественному семейному кино и комедиям. Холдоверы «Водитель-олигарх» и «Тополиный пух» опустились на шестую и 11-ю строчки соответственно, а на четвертой расположилась новинка «Мой дикий друг» с Юлией Александровой и Юрием Колокольниковым. История о семикласснике, укрывающем лисенка от браконьеров, заработала 27,4 млн рублей и показала лучшую среднюю заполняемость среди новинок — девять человек на сеанс.
По словам Ольги Зиняковой, финальные результаты по всему летнему сезону можно будет назвать только в сентябре, но по сравнению с прошлым летом «КАРО» фиксирует незначительный рост. Что не отменяет слабой кассы и посещаемости по стране в целом.
— Ждем возвращения любителей кино из отпусков и приятных цифр со стартом осеннего сезона, — добавила она.
Высокие ожидания у президента «КАРО» от предстоящего фильма «Ворон», который выйдет в России 22 августа. Ремейк одноименного триллера со звездой хоррора «Оно» Биллом Скарсгардом может претендовать на высокую кассу. Кроме того, успех предрекают мультфильмам «Как приручить Бизона» и «Гиганты Ла-Манша», а также драме «Тихое место. История М» — о том, как пандемия превратила мир в безжизненную пустыню. Учитывая, что в кино нелегально идет настоящий представитель франшизы «Тихое место», стоит понаблюдать, какой вариант предпочтет зритель.