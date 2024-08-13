Работы строятся: в Москве открылась выставка с галереей на мосту

— Чаще всего я делаю унифицированные образы, чтобы каждый мог себя представить на месте этого человека. Я провожу аналогию с древнерусскими безликими куклами для девочек, в которых каждый ребенок мог представить себе любой образ. У одной картины немного прослеживаются черты, так как я рисовал ее с себя. Сделал несколько снимков с разных ракурсов, но вместо отбойника у меня был зонт, — поделился художник.