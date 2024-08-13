Работы строятся: в Москве открылась выставка с галереей на мосту

Ранние агитационные советские плакаты, прославляющие строительный труд, и размышления современных художников на тему стали частью новой выставки «Конструкция творчества» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва — 2030». Для посетителей она начнет работу 13 августа в ЦСИ Винзавод. «Известия» побывали вернисаже за день до открытия и одними из первых отправились в путешествие по «Солнечному мосту» — одному из ключевых экспонатов.
Выставка «Конструкция творчества», которая развернулась в Цехе Белого в Центре современного искусства Винзавод, словно приглашает в путешествие во времени. Первое, что видишь — возведенный посреди зала огромный оранжевый мост длиной 30 м, высотой и шириной по 3 м, обросший строительными лесами. Внутри прямо на перекладинах — галерея с советскими плакатами. «Солнечный мост» — работа архитектора Тимура Башкаев и художника Кирилла Коблова. Каждый ступивший проходит сквозь несколько десятилетий — от 1920 годов до 1980-х.
— Во все века мост был символом высшего достижения инженерной мысли и строительного искусства. Всегда его стремились делать длиннее, с большим пролетом, при этом легче и изящнее. Вы можете проследить эти изменения начиная с древних веков. Для этого требовались высочайшие достижения техники, науки, строительства. С другой стороны, мост — символ преодоления пространства, препятствий и времени. Всё строительство ориентировано на будущее, — объяснил задумку «Известиям» Тимур Башкаев.
Открывает дорогу в прошлое миниатюрный эскиз плаката — почти незаметный в масштабах моста и на фоне остальных — «Владыкой мира будет труд» Аркадия Аркина 1922 года.
— Он такой маленький, написанный, наверное, на небольшом фрагменте из блокнота, но является основной на десятилетия вперед. В нем появляется образ строителя-героя. Самые редкие работы на выставке как раз те, которые относятся к началу 1920 годов, когда зарождалось искусство агитационного советского плаката. Есть плакаты на тему детства, посвященных строительству детских площадок, садов. Есть интересный плакат, посвященный стахановскому движению, — рассказала «Известиям» куратор выставки Юлия Журкина.
От плакатов 1920-х дорога ведет к работам послевоенного периода с призывами строить и восстанавливать. В графике Александра Дейнеко «Двое под мостом» 1961 года появляются первые намеки на романтизм. Героями плакатов становятся не только крепкие мужчины, но и женщины, которые тоже занимают свое место на стройке. Один из особенно ценных экспонатов — работа руки Владимира Сачкова «11-й пятилетке — ударный труд молодых!», датированный 1980-ми годами. Дело в том, что это эскиз, можно сказать, оригинал.
— Эскизов плакатов сохранилось очень мало, потому что художники не ценили свои работы. Это была работа на заказ, которая потом в типографиях, в издательствах уничтожалась, скатывалась в рулоны. Мало, что сохранилось, — объяснила Куратор выставки Юлия Журкина.
Заканчивает 60-летние путешествие на спуске с моста предперестроечный период. «Стройкам пятилетки — высокие устойчивые темпы!» — провозглашает герой плаката Николая Чарухина 1984 года. Весь этот путь предлагает посмотреть, как менялся образ строителя в искусстве. Но это лишь первая его часть.
— Если в советский период происходит героизация образа строителя, это человек, который, как Геракл, держит на своих плечах города, то в современным искусстве это человек, который нам интересен с бытовой точки зрения — что ест, как одевается, какой он сам по себе. Это здорово! Самое классное, что мы обнаружили — строитель и художник работают с одинаковыми материалами: глина, цемент, камень и так далее. Это смысловая линия экспозиции, — рассказала руководитель проектов Фонда поддержки и развития современного искусства Винзавод Ирина Саминская.
Сойдя с моста посетитель возвращается в настоящее — к работам современных художников. Встречают два безликих монохромных рабочих, созданных Кириллом Кипятковым.
— Чаще всего я делаю унифицированные образы, чтобы каждый мог себя представить на месте этого человека. Я провожу аналогию с древнерусскими безликими куклами для девочек, в которых каждый ребенок мог представить себе любой образ. У одной картины немного прослеживаются черты, так как я рисовал ее с себя. Сделал несколько снимков с разных ракурсов, но вместо отбойника у меня был зонт, — поделился художник.
По соседству разместились работы из проекта Ивана Симонова «Маленькие люди». На них те, кто обычно остается «за кадром» — простые рабочие. Автор фиксировал на камеру сцены уличной жизни, а позже воспроизводил их в виде графики или коллажей. По соседству — апокалиптичные масштабные работы Константина Батынкова.
Всего выставка вместила более 40 экспонатов из разных музейных институций, частных галерей и коллекций. Завершает маршрут таймлайн по знакомым постройкам столицы последних лет. Среди них — Дворец гимнастики Ирины Винер, Дом культуры ГЭС-2, парк Зарядье.
Вечером 12 августа выставка открыла, хотя правильнее будет сказать, приоткрыла свои двери для первых посетителей. На вернисаж можно было попасть по приглашению. Познакомиться с экспонатами пришли светские персоны — актриса Ирина Безрукова, видеоблогер Елена Крыгина, дизайнер Георгий Рушев.
— Плакаты такие знакомые, потому что я человек из советского времени! Всё, что здесь представлено, — назад в СССР. Многие из этих плакатов я видела, и стилистика знакома. Очень понравилось решение построить мост. Понравились и живописные работы, — поделилась с «Известиями» впечатлениями Ирина Безрукова.
Для широкой публики выставка «Конструкция творчества» начинает работать 13 августа и будет открыта почти до конца лета — до 26 августа.