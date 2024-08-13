Ученые назвали убирающий жир на животе продукт, который многие себе запрещают

Другая история, если банан зеленоватый, отметил на своем канале в YouTube доктор Каран Радж из Университета Сандерленда. Во-первых, в нем меньше калорий, чем в желтом. Во-вторых, недозрелые бананы улучшают пищеварение. Это происходит за счет резистентного крахмала. Такая форма углеводов «работает» как клетчатка, что помогает кишечнику работать лучше. В результате бактерии, которые приносят пользу организму, накормлены. Вместе с правильным пищеварением и нормальным функционированием кишечника уходят проблемы со стулом и снижается вес, указал исследователь.