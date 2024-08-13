Осужденную за теракт Трепову доставили с депрессией в тюремную больницу Мордовии

Специалист отметил, что характер изображений свидетельствовал о внутренней деструктивности Треповой, вызванной разрушением ее надежд — выйти на свободу она сможет только в 53 года. Психиатр предположил, что осужденная пыталась справиться с депрессией через творчество. При этом в ее рисунках не было выявлено признаков раскаяния, и эксперт полагал, что Трепова продолжала не признавать своей вины.