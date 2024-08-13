«Киевские власти вывозят оборудование с промышленных заводов города Запорожья, временно оккупированного украинскими боевиками», — сказал он «РИА Новости».
Рогов продолжил, что заводы перевозят в регионы Западной Украины, являющие подконтрольными режиму украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая.
Ранее, 7 августа, Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России поразили украинский нефтеперерабатывающий завод, который снабжает топливом технику ВСУ.
До этого, 5 августа, стало известно, что в Харькове на востоке Украины на территории завода «Турбоатом» произошел пожар.
31 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин обратил внимание на то, что любые военные заводы на Украине являются законной целью Вооруженных сил России.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.