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Рогов сообщил о вывозе Киевом заводов из Запорожья в западную часть Украины

Киевские власти осуществляют вывоз оборудования с промышленных заводов оккупированного ими города Запорожья в западные регионы Украины. Об этом 13 августа сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: Freepik

«Киевские власти вывозят оборудование с промышленных заводов города Запорожья, временно оккупированного украинскими боевиками», — сказал он «РИА Новости».

Рогов продолжил, что заводы перевозят в регионы Западной Украины, являющие подконтрольными режиму украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая.

Также он обратил внимание на то, что людям, работающим на этих заводах, Киев предложил «в принудительной форме уволиться или перебраться туда без каких-либо возможностей там нормально обустроиться и с высочайшими ценами на аренду жилья».

Ранее, 7 августа, Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России поразили украинский нефтеперерабатывающий завод, который снабжает топливом технику ВСУ.

До этого, 5 августа, стало известно, что в Харькове на востоке Украины на территории завода «Турбоатом» произошел пожар.

31 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин обратил внимание на то, что любые военные заводы на Украине являются законной целью Вооруженных сил России.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.