Офтальмолог Махкамова: к 40 годам хрусталик глаза начинает терять свои функции

— Пациентам с глаукомой назначаются глазные капли для стабилизации внутриглазного давления, и они должны постоянно наблюдаться у врача (2−4 раза в год). Существуют четыре группы капель от глаукомы с разным механизмом действия. Но золотым стандартом считаются простогландины. Это вещества, которые вырабатываются в организме при воспалении и участвуют в поддержании гомеостаза, регуляции иммунного ответа. Такие капли очень хорошо помогают, пациенты капают их на ночь один раз в сутки, и они держат внутриглазное давление в течение 24 часов. Если этих капель становится недостаточно, то мы добавляем препараты из других групп. При неэффективности консервативной терапии или если приходится использовать максимальное количество препаратов, лучше планировать оперативное вмешательство.