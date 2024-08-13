Джонсон обсудил возможное назначение главредом The Daily Telegraph

Джонсон работал корреспондентом Telegraph в Брюсселе после окончания в 1987 году Оксфордского университета. Позднее он был колумнистом в Spectator и Telegraph, а также готовил обзоры автомобилей для журнала GQ. Сейчас бывший премьер пишет еженедельные колонки для Daily Mail, за которые, по данным Telegraph, получает «шестизначную зарплату». В начале 2024 года Джонсон должен был стать ведущим британского новостного телеканала GB News, но этого не произошло.