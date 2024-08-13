«Будем искать актера, который мог бы сыграть Эйзенштейна»

— Я не киновед, но думаю, что «Ленинградская школа» стремилась к правде существования, к правде проникновения в людей и пыталась говорить об этом якобы простым языком. Советское кино было разным — было прекрасным, а было и патетичным, и оторванным от дыхания времени, от зрителя. Это и погубило в какой-то момент советское кино, помимо прихода Голливуда. Я не являюсь в этом большим специалистом, но тем не менее для меня это нечто органическое, потому что одним из ведущих авторов «Ленинградской школы» был мой папа и многих людей оттуда я видел у нас дома и на Ленфильме. Они ссорились, не разговаривали друг с другом, они мирились. Вообще «Ленфильм» в 70-е и 80-е годы был удивительным плавильным котлом, переполненным энергией. Я помню, как мама брала меня в кафе «Ленфильма», я был еще маленький. Там стоял дым коромыслом, все спорили. Был Клепиков, была Кира Муратова, она тогда снимала на «Ленфильме», были Авербах, отец, Соломон Шустер и так далее. Это была одна из лучших, если не лучшая студия страны какой-то период времени. И для меня это естественная среда, я еще ничего не понимал, но она в меня проникала.