Егор Крид рассказал, каким будет его новый альбом

Задержку релиза Крид объяснил тем, что долго ждал куплет от одного артиста. «Наверное, это один из лучших куплетов этого артиста за все время, что я слышал его треки», — заметил певец. Сейчас Егор ждет, пока один из музыкантов, с которым у него записан фит, вернется из отпуска. Они снимут ролик, который по задумке звезды должен выйти вместе с альбомом.