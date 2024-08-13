Егор Крид рассказал, каким будет его новый альбом

По словам артиста, это «не проходная работа», нацеленная только на зарабатывание денег.
Во время эфира на Twitch музыкант рассказал, что на пластинке будет разное настроение и звучание — и «трендовое», и «новое», и то, к какому привыкли слушатели Егора. Он также упомянул, что уже снял два видео — с Toxi$ на песню «Ковбой» и с Lovv66 на композицию «На Луну». Исполнитель планирует снять еще четыре-пять клипов.
Задержку релиза Крид объяснил тем, что долго ждал куплет от одного артиста. «Наверное, это один из лучших куплетов этого артиста за все время, что я слышал его треки», — заметил певец. Сейчас Егор ждет, пока один из музыкантов, с которым у него записан фит, вернется из отпуска. Они снимут ролик, который по задумке звезды должен выйти вместе с альбомом.
Ранее Крид поделился мыслями о паузе в музыкальной карьере.