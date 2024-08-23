На юге Сокольнической линии метро временно ограничат движение поездов

В период с 24 по 28 августа движение составов на участке «Саларьево» — «Новомосковская» Сокольнической линии московского метро будет приостановлено. Об этом сообщил Департамент транспорта города Москвы.
Причиной остановки движения станут работы по подготовке к открытию новой станции «Потапово». В этот период вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные автобусы КМ.
Пассажирам также рекомендуется использовать альтернативные маршруты наземного транспорта и заранее планировать свои поездки.
По информации Дептранса, запуск станции «Потапово» значительно упростит и ускорит передвижение для приблизительно 170 тысяч жителей Коммунарки, а 27 тысяч человек получат доступ к метро в пешей доступности.