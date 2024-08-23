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На юге Сокольнической линии метро временно ограничат движение поездов

Для удобства пассажиров организуют бесплатные автобусы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В период с 24 по 28 августа движение составов на участке «Саларьево» — «Новомосковская» Сокольнической линии московского метро будет приостановлено. Об этом сообщил Департамент транспорта города Москвы.

Причиной остановки движения станут работы по подготовке к открытию новой станции «Потапово». В этот период вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные автобусы КМ.

Пассажирам также рекомендуется использовать альтернативные маршруты наземного транспорта и заранее планировать свои поездки.

По информации Дептранса, запуск станции «Потапово» значительно упростит и ускорит передвижение для приблизительно 170 тысяч жителей Коммунарки, а 27 тысяч человек получат доступ к метро в пешей доступности.

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