В России предложили разрешить подсудимым уходить на СВО

«Предлагается дополнить положения статьи 78.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу либо заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, а равно проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время», — сказали в Верховном суде.

Приостановление уголовных дел предусматривается на стадии предварительного расследования, предлагается применять этот механизм и на этапе судебного производства, когда уголовное дело уже направлено в суд и оно находится в суде первой или апелляционной инстанции. Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, куда поступило уголовное дело, суд, вынесший приговор, или суд апелляционной инстанции.