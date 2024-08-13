В России предложили разрешить подсудимым уходить на СВО

«Предлагается дополнить положения статьи 78.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу либо заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, а равно проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время», — сказали в Верховном суде.
До этого в Госдуме сочли необходимым закон о контроле за вернувшимися с СВО осужденными.