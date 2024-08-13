Минспорта России представит два тематических павильона на ВЭФ

«Стенды Минспорта России на форуме призваны продемонстрировать спортивный потенциал Дальнего Востока. Здесь, в восточной части России, отличная площадка для подготовки спортсменов, выступающих на соревнованиях в ДФО, Китае и других странах. В дальневосточных регионах также много спортсменов-любителей. Необходимо их энтузиазм поддерживать, внедрять культуру здорового образа жизни среди детей и взрослых. Занятия физической культурой и спортом должны быть доступными и популярными», — приводятся в сообщении слова главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева.
В павильоне «Спорт — норма жизни» будут обсуждать перспективы профессионального и массового спорта, международного сотрудничества, новых форматов спортивных мероприятий и других вопросов. В его рамках запланированы деловые сессии и конференции. Посетители павильона смогут ознакомиться с будущими крупными проектами российского спорта, его новыми видами, спортивными федерациями, вузами и школами страны, центрами подготовки, а также достижениями российских спортсменов.
В павильоне «Арена ГТО» пройдет третий открытый кубок Дальнего Востока «Игры ГТО». В нем примут участие взрослые и детские команды всех одиннадцати дальневосточных регионов, а также сильнейшие профессиональные спортсмены со всей России.
IX Восточный экономический форум пройдет