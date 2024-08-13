Минспорта России представит два тематических павильона на ВЭФ

«Стенды Минспорта России на форуме призваны продемонстрировать спортивный потенциал Дальнего Востока. Здесь, в восточной части России, отличная площадка для подготовки спортсменов, выступающих на соревнованиях в ДФО, Китае и других странах. В дальневосточных регионах также много спортсменов-любителей. Необходимо их энтузиазм поддерживать, внедрять культуру здорового образа жизни среди детей и взрослых. Занятия физической культурой и спортом должны быть доступными и популярными», — приводятся в сообщении слова главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева.