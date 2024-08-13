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Минспорта России представит два тематических павильона на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Министерство спорта России откроет два павильона на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Это будут две традиционные площадки: «Спорт — норма жизни» и «Арена ГТО», сообщается на официальном сайте ВЭФ.

Источник: Фотобанк Росконгресс

«Стенды Минспорта России на форуме призваны продемонстрировать спортивный потенциал Дальнего Востока. Здесь, в восточной части России, отличная площадка для подготовки спортсменов, выступающих на соревнованиях в ДФО, Китае и других странах. В дальневосточных регионах также много спортсменов-любителей. Необходимо их энтузиазм поддерживать, внедрять культуру здорового образа жизни среди детей и взрослых. Занятия физической культурой и спортом должны быть доступными и популярными», — приводятся в сообщении слова главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева.

В павильоне «Спорт — норма жизни» будут обсуждать перспективы профессионального и массового спорта, международного сотрудничества, новых форматов спортивных мероприятий и других вопросов. В его рамках запланированы деловые сессии и конференции. Посетители павильона смогут ознакомиться с будущими крупными проектами российского спорта, его новыми видами, спортивными федерациями, вузами и школами страны, центрами подготовки, а также достижениями российских спортсменов.

В павильоне «Арена ГТО» пройдет третий открытый кубок Дальнего Востока «Игры ГТО». В нем примут участие взрослые и детские команды всех одиннадцати дальневосточных регионов, а также сильнейшие профессиональные спортсмены со всей России.

IX Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Организатор форума — Фонд Росконгресс.