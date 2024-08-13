Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 августа 2024 года.
Вашингтон готовит кампанию по дискредитации Зеленского
США планируют заменить Владимира Зеленского на более управляемого и менее коррумпированного лидера, заявляет СВР РФ. Среди кандидатов выделяют Арсена Авакова. Американские элиты недовольны расходами военной помощи Киеву и готовят кампанию по дискредитации Зеленского.
Трамп назвал причину конфликта на Украине и напомнил о Наполеоне
Трамп заявил, что Байден, заявивший о возможности вступления Украины в НАТО, стал причиной начала конфликта на территории этой страны. Он отметил, что у Киева «кончаются люди», но с Путиным ещё можно договориться.
В Сербии заявили, что Европа скатывается к конфликту с Россией
Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Европа назревает к конфликту с Россией без оснований, поскольку Москва не угрожает Европе. Он также отметил попытки испортить отношения России и Сербии, продвигая тему поставок сербского оружия Украине.
Стали известны подробности дела о коррупции экс-сотрудников МВД
Обвиняемые во взяточничестве на 5 млрд рублей экс-сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов оформляли счета на доверенных лиц. У них арестованы 30 банковских счетов. Сатюков получил взятку в криптовалюте — 2119 биткоинов и 10 016 эфириума.
Кнайсль: немецкое правительство не понимает российское общество
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль раскритиковала решение Германии использовать немецкую военную технику в Курской области. По словам бывшего министра, вид немецкой техники на территории России вызывает у российских граждан справедливую ярость.