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Джехен из NCT 127 выпустил клип на сольную композицию Dandelion & Roses

Участник K-pop-коллектива NCT 127 Джехен представил видео на сольный трек Dandelion & Roses. Песня станет частью его дебютного альбома J, который увидит свет 26 августа.

Источник: Звук

Участник K-pop-коллектива NCT 127 Джехен представил видео на сольный трек Dandelion & Roses. Песня станет частью его дебютного альбома J, который увидит свет 26 августа.

Первая часть R&B-композиции, Dandelion, более нежная и светлая, что подкрепляется клипом. Большая часть его действия происходит в комнате для занятий классической музыкой. Roses — гораздо меланхоличнее, и картинка видео сменяется на «ночную».

В феврале коллега Джехена по NCT 127, Тэен, поделился сольным дебютником TAP, а в апреле Доен выпустил лонгплей YOUTH.