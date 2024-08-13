Атака ВСУ на Курскую область заставила россиян сплотиться и действовать сообща

В беседе с Readovka пенсионер, который ранее работал таксистом, рассказал, что в первые часы нападения ВСУ ему удалось вывезти в Курск собственную семью. На следующий день к нему обратился знакомый, который принимает участие в спецоперации, и попросил помочь покинуть Суджу его родным. Позже мужчина помог еще нескольким семьям с выездом из приграничный районов.