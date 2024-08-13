Как восстанавливают разрушенный в ходе боевых действий Мариуполь

С дедом Иваном я столкнулся случайно. Он стоял в тельняшке-алкоголичке на повороте Торговой улицы, ведущей на Ростов, и разглядывал проезжающие мимо автомашины и грузовики с техникой. Когда я подошел поближе, он молча показал на свое запястье — мол, сколько времени? Я так же молча показал ему часы. Было минут пять восьмого вечера.