Эксперты РОЦИТ назвали национальные ИТ-решения новым трендом

Когда социальная сеть становится препятствием для политики государства, возникает вопрос: что делать? Это сложный вопрос, потому что социальные сети глубоко интегрированы в жизнь общества, и их блокировка может вызвать недовольство населения и нарушение многих экономических процессов. Но государствам, так или иначе, необходимо вырабатывать стратегии защиты своих национальных интересов в информационном пространстве для поддержания стабильности и суверенитета. В частности, для обеспечения безопасности своих граждан в интернете.