Бисмарк
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брайан Мэй будет вести передачу о борьбе с туберкулезом крупного рогатого скота

Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй станет ведущим программы на телеканале BBC, рассказывающей о работе артиста в области туберкулеза крупного рогатого скота. Проект получил название «Брайан Мэй: барсуки, фермеры и я».

Источник: Звук

Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй станет ведущим программы на телеканале BBC, рассказывающей о работе артиста в области туберкулеза крупного рогатого скота. Проект получил название «Брайан Мэй: барсуки, фермеры и я».

Музыкант посвятил много времени борьбе с отстрелом барсуков в целях снижения рисков распространения туберкулеза. В шоу Мэй сотрудничает с ветеринаром Диком Сибли и фермером Робертом Ридом, чей скот хронически заражен инфекцией. Брайан стремится убедить фермерское сообщество в том, что он знает настоящую причину эпидемии и политику профилактики нужно изменить, сообщает Louder.

Мэй — один из основателей фонда по защите животных Save Me Trust, созданного в 2009-м.

Ранее исполнитель раскритиковал исследование о влиянии хита Queen «We Will Rock You» (1977) на мышей.