Брайан Мэй будет вести передачу о борьбе с туберкулезом крупного рогатого скота

Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй станет ведущим программы на телеканале BBC, рассказывающей о работе артиста в области туберкулеза крупного рогатого скота. Проект получил название «Брайан Мэй: барсуки, фермеры и я».
Музыкант посвятил много времени борьбе с отстрелом барсуков в целях снижения рисков распространения туберкулеза. В шоу Мэй сотрудничает с ветеринаром Диком Сибли и фермером Робертом Ридом, чей скот хронически заражен инфекцией. Брайан стремится убедить фермерское сообщество в том, что он знает настоящую причину эпидемии и политику профилактики нужно изменить, сообщает Louder.
Мэй — один из основателей фонда по защите животных Save Me Trust, созданного в 2009-м.
Ранее исполнитель раскритиковал исследование о влиянии хита Queen «We Will Rock You» (1977) на мышей.