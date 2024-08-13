Брайан Мэй будет вести передачу о борьбе с туберкулезом крупного рогатого скота

Музыкант посвятил много времени борьбе с отстрелом барсуков в целях снижения рисков распространения туберкулеза. В шоу Мэй сотрудничает с ветеринаром Диком Сибли и фермером Робертом Ридом, чей скот хронически заражен инфекцией. Брайан стремится убедить фермерское сообщество в том, что он знает настоящую причину эпидемии и политику профилактики нужно изменить, сообщает Louder.