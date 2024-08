Барак Обама поделился своими любимыми песнями этого лета

«Это был бы не мой плейлист, если бы в нем не было эклектичного микса», — написал Обама. В топ вошли как свежие композиции вроде «365» Charli XCX, Chihiro Билли Айлиш и «Symptom of Life» WILLOW, так и классика — One of These Things First Ника Дрейка, Come Away With Me Норы Джонс, If You Love Somebody Set Them Free Стинга и многое другое.