JPEGMAFIA и Дензел Карри выпустили клип на песню «JPEGULTRA!»

I LAY DOWN MY LIFE FOR YOU стал для JPEGMAFIA первым полноформатником за три года. Кроме Карри в записи поучаствовали хип-хоп-исполнители Винс Стейплс и Freaky, а также певица Buzzy Lee. В двух треках музыкант делает выпады в сторону Дрейка.