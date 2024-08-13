JPEGMAFIA и Дензел Карри выпустили клип на песню «JPEGULTRA!»

Рэперы JPEGMAFIA и Дензел Карри представили видео на композицию «JPEGULTRA!». Трек вошел в недавний альбом JPEGMAFIA «I LAY DOWN MY LIFE FOR YOU».
В черно-белом лоу-фай-ролике нет сюжета. Артисты просто читают на камеру. Их харизму дополняют нехитрые визуальные эффекты.
I LAY DOWN MY LIFE FOR YOU стал для JPEGMAFIA первым полноформатником за три года. Кроме Карри в записи поучаствовали хип-хоп-исполнители Винс Стейплс и Freaky, а также певица Buzzy Lee. В двух треках музыкант делает выпады в сторону Дрейка.