Интервальное голодание: какие бывают схемы, как питаться и кому оно может навредить

Эта схема предполагает 16 часов голодания, а в оставшиеся 8 часов нужно следить за калорийностью рациона и не превышать норму. Это одна из самых популярных и гибких схем интервального голодания, ее легко адаптировать под ежедневный распорядок. Она также подходит для поддержания стабильного уровня энергии и снижения веса.

У этой схемы голодания по часам в течение дня могут быть разные вариации. Часто начинают с более щадящего варианта 12/12, а по прошествии времени некоторые доходят до 18/6. Важно понимать, что последний вариант — не самый безопасный для здоровья.