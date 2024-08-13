Рэпер Кассета представил клип на песню «Раз два»

По сюжету ироничного ролика музыкант готовится к боксерскому поединку с оппонентом, которого играет спортсмен и блогер Виктор Блуд. В роли ринг-анонсера выступает YouTube-звезда Ян Топлес. В клипе использованы архивные съемки из детства Кассеты, когда он занимался боксом.