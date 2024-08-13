Режиссер Альфред Хичкок родился 125 лет назад

Хичкок проворачивал своеобразные манипуляции со зрителем как внутри своих картин, так и снаружи. С одной стороны, режиссер всегда снимал зрительское кино — в том смысле, что оно в любом случае было для других, сам он отказывался его смотреть. С другой, в какой-то момент Хичкок, присвоивший права на дистрибуцию собственных работ, фактически лишил публику доступа к пяти самым известным своим картинам. В прессе их даже назвали «запрещенной пятеркой»: «Головокружение», «Окно во двор», «Веревку», «Неприятности с Гарри» и «Человека, который слишком много знал» толком нельзя было увидеть с 1961 по 1983 год (со смерти постановщика прошло около трех лет). Почему именно Хичкок не давал добро на показы картин, до сих пор неизвестно.