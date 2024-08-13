Shot: покупательницей квартиры Ларисы Долиной оказалась 34-летняя москвичка

При этом по данным SHOT, квартиру Долиной купила 34-летняя Полина Л. Сама девушка заявила Mash, что она — учительница английского языка, не покупала квартиру артистки и не понимает, как ее имя попало в договор. А пара на видео у дома Долиной даже не похожа на нее и ее мужа Виктора. Супруги также рассказали, что с ними не связывались ни полиция, ни представители Долиной.