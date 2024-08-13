В Екатеринбурге учителя музыки приговорили к 23 годам колонии за педофилию

«Часто родители говорят маленькому ребенку: “Не бегай, а то упадешь”, а когда это происходит, добавляют — “ну тебе же говорили”. Но у детей нет достаточных возможностей мышления и жизненного опыта, они бегают не для того, чтобы упасть, а потому что наслаждаются процессом. В итоге, вместо того, чтобы получить поддержку, дети получают наказание, ощущают свою вину. Это элементарный пример, но в ситуации с насилием ребенок ожидает такой же реакции», — объяснила психолог.