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Катя Лель запишет песню на галактическом языке

Поп-певица Катя Лель в своих соцсетях рассказала, что работает над «вселенской мантрой любви на галактическом языке» вместе с продюсером Артемом Лаар.

Источник: Звук

Поп-певица Катя Лель в своих соцсетях рассказала, что работает над «вселенской мантрой любви на галактическом языке» вместе с продюсером Артемом Лаар.

По словам артистки, произведение пришло свыше к ее подруге — контактеру, автору книги «Цивилизация Хамилия. Устройство Абсолюта» (2019) Ирине Чикуновой. «Пора уже принять нам эти чистые энергии вселенской любви для открытия сердец и единения в новых частотах нашего сознания», — написала Лель.

Ранее увлекающаяся эзотерикой исполнительница заявила, что инопланетяне украли ее зубы ради ДНК.