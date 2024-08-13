Катя Лель запишет песню на галактическом языке

Поп-певица Катя Лель в своих соцсетях рассказала, что работает над «вселенской мантрой любви на галактическом языке» вместе с продюсером Артемом Лаар.
По словам артистки, произведение пришло свыше к ее подруге — контактеру, автору книги «Цивилизация Хамилия. Устройство Абсолюта» (2019) Ирине Чикуновой. «Пора уже принять нам эти чистые энергии вселенской любви для открытия сердец и единения в новых частотах нашего сознания», — написала Лель.
Ранее увлекающаяся эзотерикой исполнительница заявила, что инопланетяне украли ее зубы ради ДНК.