Последние новости к вечеру 13 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 августа 2024 года.
Путин подписал указ об образовании Морской коллегии
Президент Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ, возглавил её Николай Патрушев. Коллегия будет заниматься эффективной реализацией национальной морской политики и защитой интересов России в Мировом океане.
Алаудинов заявил о взятии под контроль обстановки под Курском
ВС РФ взяли под контроль обстановку в Курской области, противник выбивается из населенных пунктов. Генерал-майор Алаудинов заявил, что все подразделения ВС РФ активно работают по уничтожению противника.
Верховный суд предложил разрешить подсудимым уходить на СВО
Верховный суд РФ предложил дополнить статью 78.1 УК РФ, чтобы предусмотреть возможность освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда. Законопроект направлен в Госдуму.
Названо число бойцов «Ахмат-Чечни», сдавшихся в плен под Курском
Пять военнослужащих «Ахмат-Чечня» сдались в украинский плен под Курском. Генерал-майор Алаудинов пояснил, что его бойцы не были схвачены. Имена тех, кто сдался, известны и для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен.
В РЖД объяснили, почему проезд из Анапы в Москву стоит 90 тысяч
Высокая стоимость билетов РЖД из Анапы в Москву (до 92 тыс. руб.) связана с классом обслуживания в вагонах СВ и люкс, объяснила ФПК. Дешевые билеты доступны только с пересадками, сообщает «Парламентская газета».