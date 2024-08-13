Последние новости к вечеру 13 августа 2024 года

Пять военнослужащих «Ахмат-Чечня» сдались в украинский плен под Курском. Генерал-майор Алаудинов пояснил, что его бойцы не были схвачены. Имена тех, кто сдался, известны и для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен.