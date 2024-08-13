Канье Уэст и Skepta вживую представили новый трек Cash Cow

Хип-хоп-артисты Канье Уэст и Skepta представили новую песню Cash Cow на частной вечеринке в Лос-Анджелесе. Мероприятие было посвящено выходу альбома Йе и Ty Dolla $ign «Vultures 2».
Фрагменты композиции с куплетами Канье и Skepta прозвучали на шоу в записи. Сингл строится на бите в стиле грайм.
Пока непонятно, выйдет Cash Cow в рамках проекта Vultures 3 или станет бонус-треком к Vultures 2.
Вторая совместная работа Уэста и Ty Dolla $ign увидела свет в начале августа после многократных переносов. Позже рэперы выпустили к пластинке дополнительную песню Take Off Your Dress.