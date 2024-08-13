Nightwish выпустили клип на композицию «The Day Of…»

Финская симфоник-метал-группа Nightwish представила видео на сингл «The Day Of…». Трек войдет в десятый альбом коллектива, Yesterwynde, релиз которого запланирован на 20 сентября.
Клип в мрачных серо-синих тонах сделан при помощи множества завораживающих визуальных эффектов и напоминает компьютерную игру. Ролик демонстрирует нечто вроде апокалипсиса, в результате которого героев уносит в открытый космос.
Ранее вокалист и клавишник Nightwish Туомос Холопайнен объяснил причудливое название предстоящего лонгплея.