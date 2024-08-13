Снова-здорово: чем интересна анимация «Хранители: Глава первая»

«Хранители: Глава первая» — экранизация комикса Алана Мура и DC Comics про супергероев — заявлена как наиболее близкая по духу к первоисточнику. 13 августа она вышла на цифровых платформах. История по мотивам графического романа Алана Мура и Дейва Гиббонса вновь обращается к Роршаху, Доктору Манхэттену и другим супергероям, живущим в альтернативной Америке 1980-х. «Известия» постарались понять, чем эта подробная мультипликационная экранизация хороша и зачем она нужна, если уже существуют фильм, мультсериал и отличный игровой сериал 2019 года. И это не считая первоисточника.
Комикс 1987 года его создатель Алан Мур считал не поддающимся экранизации. Но в итоге «Хранители» стали для DC Comics настоящей золотой жилой. После выхода одноименного фильма Зака Снайдера в 2009, который, несмотря на культовый статус, провалился в прокате, на протяжении 15 лет появлялись видеоигра датской компании Deadline Games «Хранители: Конец близок», совсем уж бессмысленная анимированная версия графической новеллы из 12 серий и нашумевший сериал Деймона Линделофа для HBO, снятый по мотивам комикса через 34 года после описанных там событий и получивший 11 премий «Эмми». И это помимо нескольких комиксовых приквелов, сиквелов и спин-оффов, которые рисовали и писали уже не Мур и Гиббонс. 13 августа на онлайн-платформах Apple TV и Google Play официально вышли «Хранители. Первая глава» Warner Bros Animation и Брэндона Виетти, ранее работавшего на анимационных экранизациях комиксов DC про Бэтмена и Супермена. Впрочем, посмотреть мультфильм в Сети можно теперь практически везде.
Остановимся чуть подробней на сюжете. В альтернативной реальности Америка победила во Вьетнамской войне благодаря вмешательству радиоактивного мутанта и бывшего физика-ядерщика Доктора Манхэттена. Закон и порядок в стране поддерживаются странно выглядящими супергероями в ярких костюмах. В конституцию была внесена поправка, так что президентом по-прежнему является Ричард Никсон, выбранный на пятый срок. В 1985 году, в разгар «холодной войны», все герои были объявлены вне закона и отправлены на пенсию (кроме Доктора Манхэттена, работающего в секретной правительственной лаборатории). Одного из них, по прозвищу Комедиант, находят выброшенным из окна, и за расследование принимается другой герой трико и маски, Роршах. Вскоре появляется труп еще одного бывшего борца с преступностью.
Конечно, психопатичными и порочными супергероями и антиутопическим, но узнаваемым политическим фоном сегодня уже никого не удивишь. То, что было революционным в 1980-х, стало привычным контентом цифровых платформ (достаточно вспомнить сериалы «Пацаны» и «Человека в высоком замке» по Филипу К. Дику). Но «Хранители», награжденные престижными премиями «Кирби», «Харви» и «Хьюго», успешно прошли испытание временем. Сама детективная линия поиска убийцы вышедших в тираж супергероев увлекательна, нелинейность повествования интригует, а тщательно выстроенный безрадостный мир альтернативной Америки 1980-х завораживает обилием исторических деталей вроде газетных заголовков и обрывков телепередач. Добавим сюда откровенное насилие и мизантропические тексты из дневника Роршаха, похожие на монологи Трэвиса Бикла из «Таксиста» Скорсезе, и получим настоящий экзистенциальный нуар в супергеройской одежке.
Всё это есть и в фильме Снайдера, и в анимации Виетти, только новая версия длится всего 80 минут и заканчивается ровно на середине истории, когда подставленный Роршах попадает в руки полиции. Пожалуй, из-за щадящего хронометража и возникает общее ощущение скомканности истории, но это вполне искупается стилистикой изображения, близкой к рисункам Гиббонса, замечательной тонкой прорисовкой всех персонажей и их удачной озвучкой (отдельно стоит отметить Титуса Уэлливера, говорящего за Роршаха). Вьетти сохраняет в фильме верность детищу Мура и Гиббонса со всеми его нюансами. Фильм даже начинается с расследования убийства Комедианта двумя детективами, в отличие от версии Снайдера. Также на экран перенесен матрешечный эффект «комикса в комиксе»: «Легенды Черной шхуны», которые читает мальчик рядом со газетным стендом, выступают в качестве комментария к основной сюжетной линии. Кстати, этот комикс был добавлен и в 215-минутную режиссерскую версию снайдеровских «Хранителей».
«Вторая глава» выйдет в 2025 году, но есть уверенность, что сюрпризов для тех, кто знаком с первоисточником, она не принесет. В этом и есть главная проблема новых «Хранителей». Графический роман британцев Мура и Гиббонса не предполагает никаких нововведений (забудем про сиквелы с приквелами). В отличие от неистощимых на приключения биографии Супермена и Бэтмена, история Роршаха, Ночного Филина и Шелкового Спектра вполне закончена, и любые вольности в отношении текста неизбежно будут восприняты поклонниками в штыки. Даже довольно близкий к оригиналу фильм Снайдера был встречен многими с недовольством из-за перегруженности сюжетными линиями и обилия песен. Как бы ни были талантливы и умны создатели очередной версии, они были бы тут же преданы анафеме за дополнения к устоявшемуся мифу.
Новых анимационных «Хранителей» невозможно обвинить в небрежном обращении с оригиналом или грубости анимации, но и смотреть их можно посоветовать только самым истовым фанатам, тем, кто еще с ними незнаком, или страстным поклонникам мультфильмов. Остальным можно не беспокоиться.
Мнение Алана Мура, автора «V значит вендетта», «Лиги выдающихся джентльменов» и «Из ада», о новинке несложно себе представить. Он давно уже выступает в амплуа сердитого деда, ненавидит супергеройское кино, обвиняет его поклонников в инфантилизме и в пух и прах разругал все свои экранизации. Создателям популярного сериала 2019 года «по мотивам» комикса Мур даже не стал отвечать, когда они попытались выйти с ним на связь. Как он сам заметил, «Роршах буквально псих, который плохо пахнет и не имеет друзей, а теперь у него появились ультраправые поклонники». Хочется надеяться, что «Хранители» понравятся не только им.