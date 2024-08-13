Снова-здорово: чем интересна анимация «Хранители: Глава первая»

«Вторая глава» выйдет в 2025 году, но есть уверенность, что сюрпризов для тех, кто знаком с первоисточником, она не принесет. В этом и есть главная проблема новых «Хранителей». Графический роман британцев Мура и Гиббонса не предполагает никаких нововведений (забудем про сиквелы с приквелами). В отличие от неистощимых на приключения биографии Супермена и Бэтмена, история Роршаха, Ночного Филина и Шелкового Спектра вполне закончена, и любые вольности в отношении текста неизбежно будут восприняты поклонниками в штыки. Даже довольно близкий к оригиналу фильм Снайдера был встречен многими с недовольством из-за перегруженности сюжетными линиями и обилия песен. Как бы ни были талантливы и умны создатели очередной версии, они были бы тут же преданы анафеме за дополнения к устоявшемуся мифу.